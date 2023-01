Lazio 2023: Bianchi, con Polo progressista accordo su temi, orgogliosa unica donna in corsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il Polo progressista di sinistra ed ecologista, una forza politica che fa della sinergia con l'associazionismo e i movimenti civici un tratto distintivo e qualificante della propria azione politica, per aver deciso di sostenere la mia candidatura assieme al Movimento 5 stelle. Il nostro è un incontro sui temi, sui programmi, sulle prospettive, sugli obiettivi. Gireremo insieme la Regione incontrando i cittadini e le cittadine per raccontare in che modo vogliamo trasformare la nostra splendida Regione". Lo ha detto la candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio Donatella Bianchi, durante la conferenza stampa di presentazione dei candidati del Polo progressista, sul Tevere alla Società Romana Nuoto. "Sono orgogliosa di essere l'unica donna candidata presidente e sono orgogliosa che nelle nostre liste ci siamo tante donne. Sono una donna che si candida alla guida di questa Regione e mi sono candidata per rappresentarle - ha aggiunto Bianchi -. Io parto dai doveri, che sono centrali nel mio programma totalmente condiviso con il Polo progressista, perché si fa così quando si fa squadra. Noi siamo dalla parte dei cittadini per garantire diritti trasversali a tutti: alla salute, a in ambiente sano e resiliente, alla formazione, alla lotta alle diseguaglianze", ha concluso Bianchi. (Rer)