Ucraina: Tajani ad “Anadolu”, Roma sostiene sforzi di mediazione della Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia “sostiene gli sforzi negoziali di Ankara per risolvere il conflitto in corso tra Russia e Ucraina”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa turca “Anadolu” in occasione della sua visita ad Ankara. “Grazie alla sua posizione geostrategica e alle sue relazioni con tutte le parti, la Turchia svolge un ruolo importante nell'avvio del processo di negoziato di pace. È importante che continui a parlare delle condizioni, fino a quando non saremo aperti ai negoziati per una pace equa sotto la piena proprietà di Kiev", ha aggiunto Tajani. (segue) (Res)