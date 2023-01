Ucraina: Tajani ad “Anadolu”, Roma sostiene sforzi di mediazione della Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il responsabile della Farnesina, non ci sarà pace senza giustizia: "La Turchia, insieme ad altri attori internazionali, può sicuramente fare la differenza a livello diplomatico. L'accordo sul grano ne è stato l'esempio più importante e l'Italia ha apprezzato l'esito positivo della trattativa nella quale Ankara ha guidato il processo di facilitazione”, ha affermato Tajani. Ricordando che l'Italia ha firmato nel novembre 2022 il rifinanziamento del fondo di emergenza bilaterale pari a 2 milioni di euro al Programma alimentare mondiale (Pam) per sostenere l'iniziativa sul grano in Ucraina, Tajani ha affermato che questa donazione di grano fatta ai Paesi che si trovano in una grave situazione di insicurezza è stata una dimostrazione della volontà comune di evitare che l'Ucraina venga danneggiata dalle conseguenze della guerra. Il ministro degli Esteri ha dichiarato inoltre che l'Italia ha avviato un "dialogo ministeriale" sulla sicurezza alimentare nel Mediterraneo con il sostegno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), affermando che la Turchia ha preso questa decisione per contrastare le difficoltà incontrate a causa delle perturbazioni nel commercio globale di merci causate dalla guerra e dichiara di essere d'accordo a co-presiedere l'iniziativa ea svolgere un ruolo attivo nella definizione e nell'attuazione della cooperazione con i Paesi del Mediterraneo. Secondo Tajani, questa è "un'altra prova" del rafforzamento dei rapporti tra i due Paesi. (Res)