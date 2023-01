India: stampa, delegati G20 saranno esentati da test a campione negli aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I delegati in arrivo in India per partecipare agli eventi del G20 saranno esentati dai tamponi in aeroporto previsti su un campione del due per cento dei passeggeri. Lo riferisce l’agenzia di stampa indiana “Asian news International” (“Ani”), che attribuisce l’informazione a un funzionario di governo. L’esenzione per i partecipanti agli incontri del Gruppo, quest’anno sotto la presidenza indiana, è stata chiesta dai ministeri degli Esteri e della Sanità al ministero dell’Aviazione civile. Quest’ultimo, secondo “Ani”, ha già comunicato la novità agli operatori aeroportuali. I test a campione sono stati introdotti il 24 dicembre, quando il protocollo sugli arrivi internazionali è stato aggiornato in seguito all’aumento di casi di Covid-19 in Cina e in altri Paesi.(Inn)