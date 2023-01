Imprese: Edison Energia e Cesab presentano i risultati del progetto di ricerca "AgrigreenFondi 2022" per la sostenibilità economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas e servizi a famiglie e imprese, e Cesab, Centro ricerche in Scienze Ambientali e Biotecnologie, hanno presentato oggi i risultati del progetto di ricerca "AgrigreenFondi 2022" per la sostenibilità economica, ambientale e sociale della Piana di Fondi. Il progetto, nato alla fine del 2021 dalla collaborazione tra Edison e Cesab, ha ottenuto il patrocinio delle istituzioni locali quali il Comune di Fondi e l'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, e il coinvolgimento della Banca Popolare di Fondi. L'europarlamentare Salvatore De Meo ringrazia "Cesab ed Edison per aver scelto Fondi per la realizzazione di un modello replicabile a livello nazionale, che si concretizzerà in una comunità energetica i cui benefici saranno a vantaggio di tutti. Rappresenta un'opportunità per gli agricoltori d rivendicare il loro ruolo e recuperare una cultura diversa". A presentare i risultati del report è stato il presidente del Cesab Ercole Amato: "Il progetto Agrigreen Fondi 2022 è determinante perché con questa iniziativa si è voluto aprire il mondo agricolo alla sostenibilità e, soprattutto, dare attivazione ad un percorso di evoluzione culturale del management delle imprese agricole per entrare nella logica di trasformazione dell'agricoltore in imprenditore agricolo". "Il progetto 'Agrigreen Fondi 2022' è un percorso partecipativo e virtuoso in cui Edison Energia accompagna la comunità di Fondi verso un modello distintivo di sostenibilità ambientale, sociale ed economica – dichiara Massimo Quaglini, Ad di Edison Energia – a cui si aggiunge l'obiettivo di realizzare la Cer agricola più grande d'Italia. L'auspicio è che il progetto avviato a Fondi diventi un modello da replicare su scala nazionale grazie alle competenze tecniche messe in campo da Edison Energia e a quelle scientifiche del Cesab". (segue) (Rin)