Imprese: Edison Energia e Cesab presentano i risultati del progetto di ricerca "AgrigreenFondi 2022" per la sostenibilità economica (2)

- "Sentir parlare di modello Fondi – aggiunge il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto –, in un convegno in cui è stato presentato il progetto conclusivo di uno studio che delineerà lo sviluppo dell'efficienza energetica del settore agricolo del territorio, è motivo di orgoglio. La concretezza e l'innovazione degli interventi che si sono susseguiti hanno dato alla città un assaggio di un futuro che ci piace e che, ci auguriamo, diventi la realtà al più presto". Il direttore dell'Ente Parco Regionale Monti Ausoni e Lago Lucio De Filippis si dichiara "lieto di aderire al progetto di rilevanza strategica Agrigreen Fondi 2022, che conferma che la soluzione ai problemi ambientali è frutto di competenza ed esperienza condivisa". Da dicembre 2021 a giugno 2022 Cesab ha raccolto i dati sulle aziende agricole del territorio di Fondi attraverso l'utilizzo di un questionario che ha permesso di raggiungere e intervistare 207 imprenditori agricoli che operano nell'area tra i comuni di Monte San Biagio, Fondi e Sperlonga. L'area oggetto della ricerca si caratterizza per avere al suo interno aziende di diversa dimensione, connotazione e settore agricolo di coltivazione. Per ovviare al problema di mancanza di omogeneità dei dati che rendeva difficile il confronto, è stato deciso di suddividere le aziende agricole in cluster per dimensione territoriale, produttiva, energetica e ambientale. Dall'analisi e comparazione dei dati è emerso come, a parità di tipologie di ortaggi coltivati e di metodi di coltivazione, pur con tutte le singolarità che inevitabilmente caratterizzano ogni azienda oggetto dell'indagine, il dato che meglio suddivide in classi le aziende, è la superficie di terreno coltivato in serra. Tutti gli altri parametri, tra cui anche il consumo di energia sia da fonti fossili, in particolare gasolio, che elettrica, risultano legati a questo. A seguito del censimento delle realtà imprenditoriali del territorio sono state individuate quattro aziende campione da prendere a riferimento come caso studio: aziende piccole; aziende medie; aziende grandi; e aziende di altre tipologie (vivaisti, frantoi, altri). Per ogni categoria sono state ricercate soluzioni tecniche ed impiantistiche per ridurre i diversi impatti, in particolare quelli legati ai consumi energetici. Soluzioni che permettono di ridurre il consumo di energia e allo stesso tempo di produrla per il mantenimento di tutto l'agro-ecosistema dell'azienda stessa: impianti energetici da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, gassificatori di biomassa, digestori per la produzione di biogas), sistemi di agricoltura di precisione, automazione. (segue) (Rin)