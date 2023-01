Ue: portavoce S&D, tolleranza zero contro la corruzione fin dalle prima accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando sono emerse le accuse, "abbiamo dimostrato e seguito una chiara politica di tolleranza zero contro la corruzione". Lo ha detto Utta Tuttlies, portavoce del gruppo S&D al Parlamento europeo, parlando del Qatargate nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles, in vista della sessione plenaria dell'eurocamera della prossima settimana. "Siamo totalmente impegnati a lavorare con gli altri gruppi per ricostruire la fiducia dei cittadini e riparare i danni causati da pochi alla credibilità dell'istituzione con atti criminali", ha aggiunto. "Il presidente del nostro gruppo, Iratxe Garcia Perez, ha presentato una prima serie di proposte alla presidente del Parlamento Metsola nel corso della conferenza dei presidenti di ieri", ha detto ancora Tuttlies. "Oltre a queste misure, stiamo anche discutendo, da dicembre, per un'inchiesta interna al nostro gruppo. Presenteremo a breve delle proposte in merito", ha aggiunto. "Accogliamo con favore le proposte avanzate dalla presidente Metsola sulla riforma delle regole interne al Parlamento, ma riteniamo che in alcune aree sia necessario andare oltre, come nel rafforzamento della trasparenza e l'etica, nonché nel codice di condotta", ha concluso. (Beb)