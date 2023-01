Terremoto: Trancassini (Fd'I), auguri al commissario Castelli per la nomina, disponibile a lavorare in sinergia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho avuto il piacere di incontrare e confrontarmi con il senatore Guido Castelli, nominato dal governo Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma. A lui i miei più sinceri auguri per la nuova nomina, certo che con la sua professionalità ed esperienza saprà ricoprire questo importante incarico. Ho inoltre rinnovato la mia totale disponibilità per lavorare in sinergia per la ricostruzione delle aree terremotate". È quanto scrive su Facebook Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia. (Rin)