Libia: Tajani ad “Anadolu”, Italia e Turchia condividono forte impegno sovranità libica

- Italia e Turchia condividono un forte impegno per la sovranità libica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Anadolu”. "La stabilità in Libia è cruciale per la stabilità dell'intero Mediterraneo, così come sul fianco meridionale della Nato. Italia e Turchia condividono un forte impegno per la sovranità, l'integrità territoriale e l'unità nazionale della Libia. I nostri Paesi sono tra i maggiori partner economici della Libia. Noi entrambi vogliono vedere la Libia finalmente stabilizzata e prospera", ha affermato il responsabile della Farnesina. Notando che hanno ripetutamente chiesto elezioni libere ed eque in Libia, Tajani ha affermato che la Turchia e l'Italia sostengono pienamente gli sforzi delle Nazioni Unite per facilitare una soluzione politica globale per la Libia.(Res)