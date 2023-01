Speciale difesa: Russia-Bielorussia, comandante forze di terra in visita ufficiale a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante generale delle forze di terra russe Oleg Saliukov è giunto a Minsk in visita ufficiale. Come ha riferito l'ufficio stampa del ministero della Difesa russa, Saliukov ha ascoltato i rapporti dei comandanti russi sul coordinamento delle truppe russe del gruppo regionale. Il dicastero ha aggiunto che i militari russi continuano un intenso addestramento nei poligoni bielorussi. In particolare, i soldati dei due Paesi stanno migliorando le loro abilità di tiro, di guida di veicoli da combattimento e resistenza psicologica. (Rum)