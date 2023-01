Speciale difesa: Siria, presidente Assad incontra l'inviato russo Lavrentiev, focus sulle "relazioni strategiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente siriano Bashar Assad ha incontrato l'inviato speciale del presidente russo in Siria Vladimir Putin, Alexander Lavrentiev, per discutere delle relazioni strategiche e dei meccanismi per il loro rafforzamento in tutte le aree, nonché della situazione regionale e internazionale. Lo rende noto l'agenzia di stampa governativa "Sana". Assad ha affermato che la battaglia politica e mediatica "è più intensa che mai" e richiede "maggiore stabilità e coerenza nelle posizioni politiche", riferendosi alla posizione della Siria a favore dell'operazione militare speciale russa nel Donbass. Lavrentiev, a sua volta, ha indicato che la Russia apprezza le "posizioni costruttive" della Siria, aggiungendo che "gli Stati Uniti e i loro alleati non sono riusciti a isolare Russia e Siria nonostante le loro pressioni". Lavrentiev ha anche valutato positivamente l'incontro tripartito che ha riunito i ministri della Difesa di Siria, Ali Mahmoud Abbas, Turchia, Hulusi Akar e Russia, Sergei Shoigu, evidenziando l'importanza di continuare incontri di questo tipo. (Lib)