Speciale difesa: segretario Usa sente omologo del Qatar, focus su sicurezza regionale e cooperazione

22 luglio 2021

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con il vicepremier e ministro della Difesa del Qatar, Khalid bin Mohammed Al Attiyah, per discutere il futuro della partnership bilaterale nel campo della sicurezza. Lo ha detto in una nota il portavoce del Pentagono, Pat Ryder. Austin ha fatto le sue congratulazioni alle autorità di Doha per avere ospitato i Mondiali di calcio, ringraziando il Qatar per il sostegno fornito agli Stati Uniti e per il contributo alla stabilità e alla sicurezza regionale. (Was)