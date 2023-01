Speciale difesa: Grecia-Israele, colloquio ministri Difesa, focus su rafforzamento “legami strategici”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa di Grecia e Israele, Nikos Panagiotopoulos e Yoav Gallant, hanno tenuto una conversazione telefonica in cui hanno discusso l’approfondimento delle relazioni tra i rispettivi Paesi. Nel colloquio Panagiotopoulos è servito a “discutere gli importanti legami strategici tra Grecia e Israele, basati su valori e interessi comuni. Ho espresso il mio impegno ad approfondire gli scambi industriali e in materia di difesa”, scrive Gallant in un tweet. (Gra)