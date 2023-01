© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In visita al Comando Operativo di Vertice Interforze, accolto dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Il Covi rappresenta una realtà operativa preziosa per la Difesa e un centro di eccellenza strategico per il Sistema Paese". Lo sottolinea su Twitter Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa. (Rin)