Speciale difesa: Ucraina-Lettonia, Zelensky ringrazia presidente Parlamento per accoglienza profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato il presidente del Parlamento monocamerale lettone, Edvard Smiltens. “Il sostegno politico, umanitario e di difesa della Lettonia è importante per il nostro Paese. Ringrazio la Lettonia per il sostegno alla integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina, oltre che per la calorosa accoglienza degli ucraini costretti a fuggire dal Paese a causa dell’invasione russa”, ha scritto Zelensky in un messaggio su Telegram. (Kiu)