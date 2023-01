Speciale difesa: sottosegretario Perego in visita al Comando operativo di vertice interforze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, si è recato in visita al Comando operativo di vertice interforze (Covi), dove è stato accolto dal generale di corpo d'armata, Francesco Paolo Figliuolo, e da una rappresentanza dell'alto comando. Lo riferisce una nota del Covi. Durante l'incontro, il sottosegretario alla Difesa ha assistito a un briefing conoscitivo nel corso del quale il generale Figliuolo ha illustrato la struttura del Covi e dei comandi dipendenti, fornendo aggiornamenti sulle peculiari attività condotte dalle Forze armate nelle 40 missioni e operazioni svolte in territorio nazionale e all'estero, in 25 diversi Paesi. Il sottosegretario ha ringraziato il generale Figliuolo per l'accoglienza, esprimendo la sua gratitudine per il lavoro svolto quotidianamente dagli uomini e dalle donne delle Forze armate italiane nei diversi contesti operativi, affermando che “il Covi rappresenta una realtà operativa preziosa per la Difesa e un centro di eccellenza strategico per il sistema Paese". (Res)