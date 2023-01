Speciale difesa: Nato, ministra Difesa tedesca Lambrecht, pronti a operare su fianco orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I reparti della Germania inquadrati nella Task force congiunta ad altissima prontezza della Nato (Vjtf) sono pronti a operare sul fianco orientale dell'Alleanza atlantica anche senza i mezzi corazzati da combattimento per fanteria Puma, sostituiti dai Marder in servizio dal 1970. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, durante la visita che ha effettuato presso la sede della 371mo battaglione di fanteria meccanizzata a Marienberg. Secondo Lambrecht, è “una buona pratica militare essere preparati per tali casi, e noi siamo eccellenti in questo”. Il 371mo battaglione di fanteria meccanizzata, ha aggiunto l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) può svolgere “sin da subito questo compito con i Marder”. Il reparto è tra le forze inquadrate nella Vjtf, di cui la Germania ha assunto il comando di turno per il 2023. Tale ruolo è stato oscurato dalla vicenda dei Puma. In origine, erano 18 di questi mezzi che le Forze armate tedesche (Bundeswehr) avrebbero dovuto schierare nella Vjtf con il 112mo battaglione di fanteria meccanizzata. Tuttavia, pur essendo stati dichiarati idonei al combattimento nel 2021, tutti i veicoli si sono guastati a dicembre scorso durante esercitazioni presso Muenster. Lambrecht ha quindi interrotto l'acquisto di altri Puma, prodotti dal consorzio Project System & Management, formato dai gruppi per la difesa tedeschi Rheinmetall e Krauss-Maffei Wegmann (Kmw). Inoltre, Lambrecht ha deciso che nella Vjtf avrebbe dovuto essere schierato il 371mo battaglione di fanteria meccanizzata con i Marder. (Geb)