Messico: ministro Esteri, se Usa vogliono contrasto a fentanyl smettano di armare narcotrafficanti

- Se gli Stati Uniti intendono fermare il traffico di fentanyl, il potente analgesico usato come letale additivo nelle miscele di stupefacenti, devono aumentare gli sforzi per "non armare il narcotraffico". Lo ha detto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, rilanciando una campagna che il suo governo ha portato anche ai tribunali del Paese vicino. "Gli Stati Uniti vogliono controllate il flusso di fentanyl e di altri stupefacenti. Allora non devono dare le armi al narcotraffico. Non so se avete visto le armi trovate nell'operativo dell'arresto di Ovidio Guzman (il figlio del capo narcotrafficante "el Chapo"): 47 armi di alto calibro tra cui armi antiaereo", ha detto Ebrard in un incontro con il corpo diplomatico. (segue) (Mec)