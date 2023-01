Messico: ministro Esteri, se Usa vogliono contrasto a fentanyl smettano di armare narcotrafficanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri è anche coordinatore delle azioni legali che il Paese ha intrapreso negli Usa per cercare di modificare i comportamenti dei fabbricanti di armi. Il Messico ritiene che circa il 60 per cento delle armi da fuoco usate in fatti di sangue sequestrate nel Paese negli ultimi anni provenga da fabbriche presenti in 10 contee degli Stati Uniti, la maggior parte delle quali situate nello Stato al confine tra le due nazioni. Secondo la ricostruzione del ministro, l'industria delle armi Usa vende armi a prestanomi che poi le rivendono a loro volta in Messico, alimentando il traffico nel Paese, che ha restrizioni sul possesso di armi da fuoco. Una legge statunitense recentemente promulgata criminalizza le vendite da parte di intermediari e stabilisce pene detentive comprese tra 15 e 25 anni se il reato è correlato al traffico di droga. (segue) (Mec)