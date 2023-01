Messico: ministro Esteri, se Usa vogliono contrasto a fentanyl smettano di armare narcotrafficanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Gli Stati Uniti hanno iscritto il tema del contrasto al traffico di fentanyl nell'agenda del vertice dei Paesi dell'America del Nord, tenuto a inizio settimana a Città del Messico. Washington avverte che nel 2022 ha sequestrato dosi dell'analgesico in quantità tali da “uccidere tutta la popolazione” e ritiene Ovidio Guzman "attore cruciale" nel traffico internazionale della sostanza. Nel corso del vertice, il presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha spiegato gli sforzi compiuti dal suo Paese: considerata la pericolosità e i danni creati dal fentanyl, "abbiamo deciso di far controllare tutte le dogane e i porti dalle forze armate. Tutte le dogane marittime", ha sottolineato il presidente ricordando che "il fentanyl, e altre sostanze chimiche, viene dall'Asia per essere elaborato nei laboratori americani". Nella dichiarazione finale del vertice, Messico, Usa e Canada si impegnano a trovare una "collaborazione internazionale più ampia per affrontare la crescente minaccia mondiale di droghe sintetiche", concentrandosi sul caso dei "precursori chimici". (Mec)