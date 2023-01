Fvg: assessore Agroalimentare, approvate linee strategiche Pac 2023-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico della Politica agricola comune (Pac) 2023-2027. "Con la delibera si è compiuto l'ultimo atto formale che dà il via al piano che sostituisce di fatto il precedente Piano sviluppo rurale e che allinea la Regione alla nuova Pac”, ha spiegato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier. “Si tratta delle priorità strategiche per l'agricoltura e il mondo rurale della nostra regione che contiene anche le proposte di intervento per lo sviluppo rurale all'interno della Pac 2023-2027. Ora – ha aggiunto – attendiamo solo l'attivazione, da parte di Agea, della piattaforma informatica che consentirà la presentazione delle domande dei contributi da parte degli agricoltori”. Secondo quanto spiegato dall’assessore, la Regione ha scelto di “concentrare i volumi finanziari su un numero ridotto di interventi al fine di massimizzarne l'efficacia”. Sebbene la dotazione finanziaria sia aumentata, passando dai 292 milioni del precedente settennato agli attuali 227 milioni per cinque anni, si sono infatti ridotte in proporzione le risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. “Il mondo agricolo regionale ha ben chiaro – ha detto Zannier – che la priorità strategica è rappresentata dagli investimenti in innovazione tecnologica, in particolare in questa non facile congiuntura economica e a fronte del cambiamento climatico”. (Frt)