Ue: von der Leyen, Commissione proporrà strategia aerospaziale europea per sicurezza e difesa

- La Commissione europea presenterà una proposta di strategia aerospaziale europea per la sicurezza e la difesa. "L'obiettivo sarà quello di aumentare la resilienza delle infrastrutture aerospaziali europee e rafforzare la capacità condivisa europea". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta all'inaugurazione del primo spazioporto per il lancio satellitare sul territorio europeo, in Svezia. "È un grande momento per l'Europa e per l'industria dello aerospaziale europea. Il primo sito per i lanci orbitali sul territorio europeo offre un indipendente porta d'ingresso europea allo spazio, ed è esattamente l'infrastruttura di cui abbiamo bisogno, non solo per innovare, ma anche per continuare a esplorare la frontiera finale", ha dichiarato nel corso del suo intervento. (segue) (Beb)