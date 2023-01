Ue: von der Leyen, Commissione proporrà strategia aerospaziale europea per sicurezza e difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'importanza del lavoro che è stato fatto qui per molti anni è la chiara dimostrazione di come l'enorme potenziale della ricerca sullo spazio può migliorare la nostra vita quotidiana", ha aggiunto. "I benefici dei piccoli satelliti che possiamo lanciare da qui sono immensi", ha dichiarato, parlando di un loro utilizzo nell'osservazione e nello studio necessari per la mitigazione dei cambiamenti climatici, nel tracciamento di disastri naturali in tempo reale e nell'utilizzo di satelliti per il tema della sicurezza. "Sappiamo che le truppe ucraine usano piccoli satelliti per tracciare i movimenti delle truppe russe", ha detto. "La Commissione proporrà una strategia aerospaziale europea per la sicurezza e la difesa. L'obiettivo sarà quello di aumentare la resilienza delle infrastrutture aerospaziali europee e rafforzare la capacità condivisa europea", ha annunciato von der Leyen. (Beb)