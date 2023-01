Ucraina: autorità Kiev, addestramenti congiunti di Mosca e Minsk non presentono minaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli addestramenti militari congiunti di Russia e Bielorussia non rappresentano minaccia per Kiev. Lo ha affermato su Telegram il capo dell'amministrazione della capitale ucraina, Serhiy Popko, secondo cui queste manovre non hanno niente a che fare con i massicci bombardamenti che la Russia potrebbe effettuare dal territorio bielorusso.Tuttavia, l'esponente del governo di Kiev ha evidenziato che i comandanti militari ucraini conducono la preparazione degli organi di gestione delle truppe, accumulano risorse logistiche e attrezzature "per prevenire le azioni dell'aggressore". "Stiamo creando, grazie all'aeronautica e ad altre forze di difesa aerea, un sistema appropriato in modo da poter prevenire danni critici alle infrastrutture", ha aggiunto. (Kiu)