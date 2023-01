Sardegna: Coldiretti, necessaria proroga per bando acquisto riproduttori bovini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario prorogare il bando per l’acquisto dei riproduttori bovini in scadenza al 31 gennaio 2023. A chiederlo sono le Federazioni della Coldiretti del Nord Sardegna e Nuoro Ogliastra che hanno inviato una lettera all’assessore all’Agricoltura. “Si tratta di un bando importante per il settore, quello dei bovini da carne, che negli anni ha contribuito al miglioramento degli allevamenti sia in termini di produzioni quantitative che qualitative” sostengono Battista Cualbu e Leonardo Salis presidenti delle due Federazioni della Coldiretti dove sono presenti quasi l’80 per cento del totale dei capi sardi di bovini da carne. Settore che in 10 anni (2011 – 2021) è cresciuto del 5,7 per cento in numero di capi, mentre gli allevamenti sono diminuiti dello 0,58, a conferma dell’evoluzione, crescita e specializzazione che si è avuta. 7 bovini su 10 allevati in Sardegna sono da carne e molti di questi sono di altissima qualità, grazie ad allevatori lungimiranti. (segue) (Rsc)