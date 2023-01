Sardegna: Coldiretti, necessaria proroga per bando acquisto riproduttori bovini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gran parte degli allevamenti e dei relativi capi di bovino da carne si trovano nel Centro e nel Nord Sardegna – evidenzia il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra - È necessario prorogare il bando per la concessione di aiuti per l’acquisto dei riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata iscritte nei libri genealogici o nei registri di razza”. Dal canto suo, il direttore di Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti, ha evidenziato che “il blocco delle movimentazioni dell’autunno e più in generale degli ultimi mesi del 2022 causato dalla febbre emorragica del cervo e dalla BTV3 ha inciso negativamente sulle contrattazioni, c’è inoltre la necessità di continuare a dare ulteriore impulso ad un comparto in crescita”. (Rsc)