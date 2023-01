Serbia: fonti stampa, relazioni tra Usa e agenzia Bia saranno "profondamente congelate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Agenzia per la sicurezza e l'informazione serba (Bia) saranno "profondamente congelate". Lo scrive l'emittente "N1", citando "fonti diplomatiche attendibili", secondo cui l'ambasciatore statunitense a Belgrado, Christopher Hill, avrebbe detto al ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, che la cooperazione tra Washington e la Bia sarà "profondamente congelata" nel prossimo periodo poiché le decisioni sui nuovi quadri del personale della stessa Agenzia rappresentano "un grosso problema" per gli Usa. Nel dicembre scorso, Aleksandar Vulin, ex ministro dell'Interno, era stato nominato nuovo direttore della Bia. Secondo Washington, Vulin è un aperto sostenitore della politica del presidente russo Vladimir Putin.(Seb)