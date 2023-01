Brasile: Tripodi, da Bolsonaro nessuna istanza riconoscimento cittadinanza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, "non ha presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana. Confermo quanto detto dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, agli organi di stampa". Lo ha ribadito la sottosegretaria agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Maria Tripodi, nel rispondere nell’Aula della Camera ad una interpellanza urgente, presentata dal gruppo del Partito democratico, "su chiarimenti in ordine alle criticità relative alla eventuale richiesta di cittadinanza italiana da parte dell’ex presidente del Brasile Bolsonaro ed agli effetti sulla richiesta avanzata dai figli". L'esecutivo italiano "ha preso posizione in merito ai gravissimi fatti accaduti in Brasile, stigmatizzandoli chiaramente, come era giusto e come è sempre stato, perché l'Italia da sempre riconosce i governi democraticamente eletti - ha proseguito Tripodi -. Non c'è, quindi, da parte dell'Italia, men che meno dal nostro governo, nessuna posizione equivoca come a volte, dico la verità, con leggero fastidio ho letto sui giornali: sul tema ho notato una certa strumentalizzazione". (Rin)