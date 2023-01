Torino: Università e Città della salute scoprono gene responsabile dell'autismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dottoressa Lisa Pavinato, dottoranda del Dipartimento di Scienze mediche, ha spiegato il percorso che ha portato a questa importante scoperta: "Abbiamo utilizzato la tecnologia Crispr/Cas9 per modificare cellule pluripotenti umane in coltura, in modo da spegnere una delle due copie del gene, mimando così la situazione dei pazienti. La parte più complessa dello studio è stata derivare dei neuroni da queste cellule e studiarne la funzione in laboratorio". L'identificazione di questo e altri geni permetterà di porre le basi per i futuri approcci terapeutici allo spettro autistico. (Rpi)