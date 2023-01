Agroalimentare: Prandini, fare rete anche con altri Paesi Ue contro cibo sintetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, è importante “investire nelle relazioni per condividere una strategia, a livello europeo, con altri Stati” perché “il problema del cibo sintetico non è solo italiano ma riguarda tutti i Paesi che hanno una storia e una cultura enogastronomica”. Lo ha chiarito nel corso del convegno “Frankenstein nel piatto. Il cibo sintetico la nuova minaccia” organizzato a Lonato del Garda da Coldiretti. Parlando del cibo sintetico, Prandini ha sottolineato come, accanto al tema sanitario, ci sia anche la questione relativa alla “cancellazione della storia e dell’identità di un popolo” come il nostro che ha nella sua identità agroalimentare uno dei punti di forza. (Rin)