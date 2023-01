Ue: fonti, non ci saranno modifiche a Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del trattato del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) dovrà essere ratificato così com'è, non ci sarà alcuna rinegoziazione degli emendamenti. È quanto si apprende da un alto funzionario europeo a Bruxelles. A quanto ci risulta, afferma il funzionario Ue, "le discussioni fra il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe e il ministro dell'Economia italiano Giancarlo Giorgetti sono state costruttive. L'Eurogruppo è ottimista sul fatto che il nuovo governo italiano inizierà ora il processo di ratifica e che questo porterà a un risultato positivo". Il nuovo trattato, prosegue la fonte Ue, "dovrà essere ratificato così com'è, non ci sarà alcuna rinegoziazione degli emendamenti". L'alto funzionario ha poi parlato della richiesta del presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, di rivedere e correggere il Meccanismo europeo di stabilità. "C'è una continua discussione su come sviluppare il Mes. Nel corso degli ultimi anni si sono viste diverse idee su come utilizzare il Meccanismo", ha detto. "È una discussione legittima, e ora che c'è un nuovo direttore generale è un momento abbastanza opportuno per chiedersi se c'è qualcosa che potrebbe essere migliorato, ma non credo che questa discussione possa iniziare prima che la ratifica del vecchio trattato sia completata", ha ribadito la fonte Ue. (Beb)