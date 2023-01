India: rapporto Hrw evidenzia discriminazione minoranze e pressioni su stampa e attivismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India suscita preoccupazioni per la discriminazione delle minoranze, in particolare di quella islamica, e per le pressioni sulla stampa e sull’attivismo politico e civili. È quanto emerge dall’ultimo rapporto annuale di Human Rights Watch (Hrw). Secondo l’organizzazione non governativa per i diritti umani, nel 2022 “il governo, guidato dal Partito del popolo indiano (Bjp), ha continuato a discriminare e stigmatizzare sistematicamente le minoranze religiose e di altro tipo, in particolare i musulmani” e “l’ideologia maggioritaria indù del governo si è riflessa in pregiudizi nelle istituzioni, anche nel sistema giudiziario e nelle autorità costituzionali come la Commissione nazionale per i diritti umani”. (segue) (Inn)