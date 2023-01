India: rapporto Hrw evidenzia discriminazione minoranze e pressioni su stampa e attivismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Jammu e Kashmir, Human Rights Watch lamenta il fatto che non sia stata resa pubblica alcuna indagine sui militanti uccisi dalle forze di sicurezza, che sia stato chiuso il Kashmir Press Club e che dal riassetto dell’agosto 2019, almeno 35 giornalisti hanno affrontato interrogatori della polizia, minacce, aggressioni, restrizioni alla libertà o casi penali. La Valle del Kashmir è ancora segnata dalla violenza, con attacchi mirati alle comunità minoritarie indù e sikh. Più in generale Hrw denuncia una situazione di impunità per le forze di sicurezza, citando dati della Commissione nazionale per i diritti umani, che ha registrato 147 morti in custodia di polizia, 1.882 in custodia giudiziaria e 119 presunte uccisioni extragiudiziali nei primi nove mesi del 2022. Viene rilevata anche una scarsa trasparenza sull’esito dell’indagine sull’uso del software di spionaggio Pegasus. (segue) (Inn)