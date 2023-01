India: rapporto Hrw evidenzia discriminazione minoranze e pressioni su stampa e attivismo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito delle minoranze il rapporto ricorda le violenze scatenate la scorsa primavera dalle controverse dichiarazioni di dirigenti del Bjp sul profeta Maometto e solleva dubbi sull’uso eccessivo della forza durante le manifestazioni, sulle demolizioni arbitrarie di case, sul rilascio anticipato di undici uomini condannati all’ergastolo per stupro di gruppo e omicidio durante le rivolte anti-musulmane del 2002 e sulle leggi approvate da alcuni Stati contro le conversioni forzate. Stando ai dati del National Crime Records Bureau, l’ufficio di statistiche criminali indiano, i reati contro i dalit sono aumentati dell’1,2 per cento nel 2021 (50.900 casi) e quelli contro gli adivasi del 6,4 per cento (8.802). (segue) (Inn)