India: rapporto Hrw evidenzia discriminazione minoranze e pressioni su stampa e attivismo (6)

Secondo Hrw, i rifugiati musulmani rohingya in India subiscono "restrizioni più severe, detenzione arbitraria, attacchi violenti". Inoltre, l'India non si è espressa contro le gravi violazioni dei diritti umani nell'Asia meridionale, ad esempio in Myanmar e in Bangladesh, oltre ad astenersi sulle risoluzioni delle Nazioni Unite relative all'invasione russa dell'Ucraina, compresa quella adottata a marzo dall'Assemblea generale che censurava la Russia per le sue azioni militari e la esortava a ritirare incondizionatamente le sue truppe. Al tempo stesso l'organizzazione osserva che i "principali attori internazionali", con "rare eccezioni", si astengono dall'esprimere pubblicamente preoccupazioni per i "crescenti abusi del governo indiano".