Tunisia-Italia: ambasciatore Saggio incontra ministro Lavoro, focus sviluppo cooperazione

- L'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio ha incontrato il ministro del Lavoro e della formazione professionale tunisino, Nasreddine Nsibi, per discutere dello sviluppo della cooperazione tra le due parti nell’ambito dell’occupazione e della formazione professionale. Lo ha riferito il ministero tunisino in un comunicato, secondo il quale Nsibi ha ribadito la piena disponibilità ad elevare il livello del partenariato per attrarre gli investitori italiani in Tunisia. Nsibi ha evidenziato gli sforzi compiuti dal ministero per garantire corsi professionali a breve termine al fine di soddisfare le esigenze delle imprese economiche in Tunisia in termini di competenze. Da parte sua, l'ambasciatore Saggio ha espresso il pieno impegno dell'Italia a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'occupazione e della formazione professionale, e ha ricordato il successo di diversi programmi congiunti, sottolineando la piena disponibilità ad investire in Tunisia per favorire la creazione di posti di lavoro.(Tut)