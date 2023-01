Emirati-Pakistan: visita Sharif, concordate “iniziative specifiche” per rafforzare cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati firmati protocolli d’intesa in materia di lotta alla tratta di esseri umani, scambio di informazioni e collaborazione tra accademie diplomatiche. È stato concordato di intensificare le consultazioni e il coordinamento al fine di rafforzare il partenariato strategico e la cooperazione, in particolare nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con l’obiettivo di colmare il divario digitale. Sharif ha ringraziato Al Nahyan per la generosa assistenza fornita dagli Emirati al Pakistan durante le recenti inondazioni, in particolare attraverso un ponte aereo, e lo ha invitato per una visita, invito che è stato accettato. I due leader hanno ribadito i legami fraterni tra i rispettivi Paesi, basati sulla condivisione di fede e tradizioni, storia e cultura, e sulla convergenza di vedute su numerose questioni regionali e globali. (Res)