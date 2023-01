Ue: Coldiretti, da "carne" finta a semaforo cibi, follie in arrivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'agenda 2023 del presidente Ursula Von der Leyen nell'ambito del Green deal, c'è anche la legislazione per nuove tecnologie di miglioramento genetico che - afferma la Coldiretti - permettono di riprodurre in maniera precisa e mirata i risultati dei meccanismi alla base dell'evoluzione biologica naturale, raggruppate sotto la denominazione Tea (Tecnologie di evoluzione assistita). Innovazioni che non implicano l'inserimento di Dna estraneo alla pianta e dunque non hanno nulla a che vedere con gli Ogm, come dimostrano gli accordi siglati dalla Coldiretti con la Siga (Società italiana di genetica agraria) e con il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura). (Com)