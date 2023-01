Algeria: ministro Esteri partecipa a Unione africana su riforma Consiglio sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha partecipato alla riunione ministeriale del “Comitato dei dieci dell'Unione Africana” sulla riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo riferisce l’agenzia di stampa algerina “Aps”. L'incontro, che si è svolto sotto il patrocinio e alla presenza del Presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou Nguesso, ha visto la partecipazione di numerosi ministri e alti funzionari degli Stati membri del Comitato, nonché di alti rappresentanti dell'Unione Africana e delle Nazioni Unite. L'incontro si è concentrato sulla valutazione dei progressi compiuti nel percorso negoziale relativo alla riforma del Consiglio di sicurezza, alla luce degli sforzi compiuti per promuovere la posizione africana unificata, che sottolinea la necessità di consentire al continente di ottenere due seggi permanenti nell’organismo delle Nazioni Unite e di elevare la sua rappresentanza da tre a cinque seggi tra quelli non permanenti. In questo contesto, Lamamra ha apprezzato, nel suo intervento, il grande e crescente sostegno alla posizione africana a livello internazionale, sottolineando che il presidente Abdelmadjid Tebboune è impegnato a lavorare con i suoi fratelli africani, i leader degli Stati membri del Comitato, per mantenere questo slancio e proseguire gli sforzi per ottenere progressi tangibili nei negoziati governativi per riformare il Consiglio di sicurezza e raggiungere un ordine internazionale più rappresentativo, giusto ed equilibrato. D'altra parte, il capo della diplomazia algerina ha accolto con favore la proposta fatta dal presidente e dai membri del comitato di tenere la prossima riunione ministeriale del Comitato dei Dieci in Algeria, un evento che dovrebbe coincidere con l'adesione dell'Algeria come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Ala)