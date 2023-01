Tunisia: autorità non autorizzano manifestazione Fronte salvezza nazionale nel centro di Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di Tunisi, Kamel Fekih, ha deciso "di non accettare l'organizzazione della manifestazione di protesta che il Fronte di salvezza nazionale intende organizzare domani in via Habib Bourguiba. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Tap”. Fekih ha motivato la decisione affermando che altri cinque partiti politici hanno richiesto l’autorizzazione a manifestare (Qutb, Partito dei lavoratori, Partito repubblicano, Ettakatol e Corrente democratica) insieme al movimento Autorità nazionale per la Difesa delle Libertà e della Democrazia. “Il fronte potrà manifestare nella zona "Komar", nel rispetto delle disposizioni e dei testi legali contenuta nella legge numero 4 del 1969", spiegando che "il rifiuto è dovuto al fatto che non si può permettere che le tre parti si trovino nello stesso luogo". (Tut)