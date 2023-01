Tunisia: ministero Interno annuncia arresto estremista legato allo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità antiterrorismo in Tunisia sono riuscite dopo aver condotto una serie di indagini tecniche e sul campo, di arrestare un individuo che aveva giurato fedeltà all'organizzazione terroristica Stato Islamico. Lo ha riferito il ministero dell'Interno in un comunicato, secondo cui è emerso dalle indagini che la persona arrestata era impegnata nel campo di un'ipotetica propaganda per la suddetta organizzazione terroristica, e sfruttava deliberatamente account elettronici falsi e ha anche violato il sito web ufficiale di un'istituzione pubblica. (Tut)