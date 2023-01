Egitto: ministro Aviazione discute con ambasciatore cinese opportunità cooperazione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Aviazione civile dell'Egitto, Mohamed Abbas Helmy ha discusso con Liao Liqiang, ambasciatore cinese al Cairo, le opportunità di cooperazione tra i due Paesi nel campo del trasporto aereo, della strategia del settore dell'aviazione egiziana e dei progetti in corso finalizzati ad attrarre maggiore traffico aereo, turistico e commerciale tra l'Egitto e la Cina. Lo hanno riferito i media egiziani. Durante l’incontro Helmy ha sottolineato "la forza delle relazioni storiche tra Egitto e Cina, che stanno assistendo a una grande crescita durante il periodo attuale", indicando che "il ministero dell'Aviazione civile e tutte le sue filiali sono desiderose di sostenere la cooperazione e le partnership con la parte cinese e lo scambio di esperienze nel settore del trasporto aereo per servire egli interessi dei due paesi". Le due parti hanno anche esaminato una serie di file importanti per istituire meccanismi per rafforzare la cooperazione e il coordinamento congiunto tra i due Paesi. Da parte sua, l'ambasciatore cinese ha elogiato il grande sviluppo delle relazioni Egitto-Cina a tutti i livelli e in tutti i campi negli ultimi anni, affermando che il governo cinese è determinato di continuare ad attivare la cooperazione con il settore dell'aviazione civile egiziana per un futuro meglio di cooperazione". (Res)