Estonia-Croazia: premier Kallas e Plenkovic a colloquio, continueremo a sostenere Ucraina

- La Croazia e l'Estonia hanno sostenuto politicamente l'Ucraina, le hanno inviato ingenti aiuti militari dopo l'aggressione russa e continueranno a farlo. Lo ha dichiarato a Tallinn il primo ministro croato Andrej Plenkovic nella conferenza stampa con l'omologa Kaja Kallas, come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Hrt". Plenkovic, in visita ufficiale ieri in Estonia, ha affermato che "proprio come ha fatto l'Estonia anche la Croazia ha immediatamente mostrato sostegno politico, solidarietà al popolo ucraino e alla leadership ucraina, ospitato rifugiati e fornito importanti aiuti militari all'Ucraina", una cosa "che continueremo a fare", ha sottolineato il premier di Zagabria. I temi principali del colloquio tra i due sono stati l'invasione russa dell'Ucraina e il regime di sanzioni, la crisi energetica, l'istituzione di un tribunale per perseguire i crimini di guerra in Ucraina, la situazione nel sud-est Europa, nonché la trasformazione digitale dell'Estonia, leader europeo in questo settore. (Seb)