Colombia: ex comandante Farc si offre di mediare nei colloqui di pace con l'Eln

- Rodrigo Londono, ex comandante delle Farc e presidente del partito Comunes, nato dalle ceneri del gruppo armato colombiano, si è offerto di incontrare il comandante dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln), Antonio Garcia, per contribuire a sbloccare l’impasse nei colloqui di pace tra la formazione armata e il governo colombiano. In una lettera inviata a Garcia, riferisce l’emittente “WRadio”, Londono si è offerto di mettere a disposizione la sua esperienza nei colloqui di pace tra le Farc e il governo per contribuire al buon esito dei negoziati tra l’Eln e le autorità di Bogotà. “Il benessere di centinaia di comunità e la preservazione di migliaia di vite umane dipendono dal successo di questo nuovo tentativo di fermare la rivolta armata”, si legge nella missiva firmata dall’ex comandante delle Farc. (segue) (Mec)