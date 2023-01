Colombia: ex comandante Farc si offre di mediare nei colloqui di pace con l'Eln (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eln ha dichiarato che i negoziati con il governo di Bogotà sono “in crisi”, dopo l’annuncio da parte del presidente Gustavo Petro di un cessate il fuoco bilaterale che, secondo la guerriglia, non sarebbe stato deciso in modo congiunto. “Poiché il governo adotta misure unilaterali e le rende pubbliche, queste procedure mettono in crisi il tavolo (dei negoziati). Il cessate il fuoco bilaterale è una questione in discussione e sulla quale non abbiamo ancora un accordo”, ha scritto il gruppo armato in un comunicato ripreso dal quotidiano “El Tiempo”. "Nonostante ciò, la delegazione per il dialogo dell'Eln è ancora in attesa di dare continuità al secondo ciclo concordato (dei colloqui)", ha aggiunto. Il governo colombiano ha quindi chiesto alla squadra di negoziatori dell’Eln di tenere una riunione prima del prossimo ciclo di colloqui, previsto per il 23 gennaio a Città del Messico. (segue) (Mec)