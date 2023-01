Imprese: forniture e apparecchiature italiane in tre nuovi ospedali in Angola con il sostegno di Unicredit, Sace e Simest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forniture e apparecchiature mediche Made in Italy oltre alla formazione del personale in tre ospedali in Angola grazie al finanziamento di Unicredit (unico finanziatore), alla copertura assicurativa di Sace e al contributo all'export di Simest. Si tratta di un progetto il cui finanziamento di 222 milioni di euro erogato da Unicredit, garantito da Sace e con stabilizzazione del tasso e il contributo agli interessi da parte di Simest, è relativo a tre contratti sottoscritti da Vamed Health Projects Italy in relazione a tre nuovi ospedali nelle regioni di Cabinda, Luena e Huambo, in Angola. La società è attiva nel settore ospedaliero per la progettazione, costruzione, design, fornitura di sistemi e apparecchiature medicali per progetti ospedalieri chiavi in ​​mano, ma anche nella formazione del personale e messa in servizio e avviamento delle strutture. Oltre la metà delle imprese coinvolte sarà italiana e dallo scorso anno a oggi Sace ha organizzato 2 iniziative di business matching con Vamed Health Projects Italy, società italiana attiva nella progettazione, costruzione, fornitura di sistemi e attrezzature biomedicali per progetti ospedalieri chiavi in mano, coinvolgendo circa 60 aziende italiane e facilitando 35 incontri B2B tra la controparte e produttori di attrezzature mediche quali diagnostica, raggi X, materiali da laboratorio e di impiantistica meccanica, elettrica e idraulica, ma anche aziende attive nella formazione del personale e messa in servizio e avviamento delle strutture per incrementare il contenuto italiano della commessa. La società è stata fondata nel 2017 a Firenze e insieme alla Hospital Consulting con sede a Bagno di Ripoli fa parte del Gruppo Vamed, attivo nel settore ospedaliero principalmente in Europa, Asia, Africa, Middle East e America Latina attraverso filiali dislocate in 40 Paesi. (segue) (Rin)