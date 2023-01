Russia: 838 milioni di euro di beni sequestrati su accusa di corruzione in 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, il Comitato investigativo russo ha sequestrato i beni degli accusati di corruzione per un valore totale di 61 miliardi di rubli (838 milioni di euro). Lo ha affermato il direttore del Comitato investigativo, Aleksander Bastrjkin, in un'intervista al quotidiano "Rossijskaja Gazeta". In particolare, Bastrjkin ha riportato alcuni dei casi più significativi, come quello dell'ex governatore della regione di Penza, Ivan Belozertsev, a cui sono stati sequestrati beni per un valore che ha superato gli 1,8 miliardi di rubli (25 milioni di euro). (Rum)