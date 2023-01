Imprese: al via la nuova campagna Inwit, le persone al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte la nuova campagna social di Inwit #INWITsonoIO, con l’obiettivo di sottolineare uno dei pilastri fondamentali della strategia di sostenibilità che riguarda le persone, ricchezza fondamentale del patrimonio di competenze aziendali e risorsa imprescindibile per favorire e accelerare i processi d’innovazione e cambiamento. È alla loro passione, dedizione e costante lavoro, che si deve la crescita aziendale ed è grazie a loro che Inwit è riuscita, in così poco tempo, a raggiungere così ambiziosi traguardi. #INWITsonoIO ha l’obiettivo di evidenziare questo modo di essere, mostrando i volti di chi c’è dietro il successo aziendale, cercando sempre un maggiore coinvolgimento da parte dei dipendenti attorno ai valori dell’azienda e poter dare spazio e riconoscimento al loro lavoro. Un racconto delle attività aziendali viste dalla prospettiva di chi, attraverso il lavoro e l’impegno, vive Inwit quotidianamente. Un modo anche di dire grazie a chi fa parte di questa azienda e giorno dopo giorno fornisce il suo contributo per migliorarla. (Rin)