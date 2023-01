Giustizia: Ronzulli (FI), bene interventi contro uso selvaggio intercettazioni e riforma abuso d’ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Condividiamo pienamente gli interventi annunciati dal ministro Nordio". Lo afferma la presidente dei senatori azzurri, Licia Ronzulli, in una intervista al "Quotidiano Nazionale". A partire dalla regolamentazione dell’uso, attualmente selvaggio, delle intercettazioni, per passare alla riforma dell’abuso d’ufficio e a una netta separazione delle carriere. Più in generale, sosteniamo la sua idea di un sistema giudiziario davvero ispirato al principio del garantismo”, aggiunge. “Non mi pare che Nordio, per l’autorevolezza e il prestigio che lo contraddistinguono, possa essere ‘frenato’ da chicchessia, come da lui stesso dichiarato. Certamente Forza Italia sarà in prima linea nel condurre quelle battaglie garantiste, ispirate al dettato costituzionale, che portiamo avanti da sempre”.(Rin)