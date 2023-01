Montenegro: rapporto Consiglio d'Europa loda Montenegro per progressi su corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato che si occupa di monitorare il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza al Consiglio d'Europa, "ha lodato i progressi compiuti nella lotta alla corruzione del Montenegro" anche se allo stesso tempo "si rammarica che in Montenegro non siano stati eletti i giudici della Corte costituzionale". Lo riporta la relazione annuale per il 2022 sul Paese balcanico della stessa istituzione europea, ripresa dall'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Il documento in questione sottolinea che "lo sviluppo degli eventi nella lotta alla corruzione sembra promettente" e che "una serie di casi di alto profilo dovrebbe essere l'indicatore di un reale impegno nella lotta alla corruzione nel Paese", ma invita il Montenegro "ad attuare le raccomandazioni dell'Ufficio per i diritti umani e le istituzioni democratiche dell'Osce in merito al processo elettorale, prima delle prossime elezioni presidenziali e parlamentari" in quanto lo scorso anno è stato caratterizzato da una "grave instabilità politica del Paese". (Seb)